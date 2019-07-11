Напряженной выдалась проверка на дорогах — в Петербурге прошел недельный рейд ГИБДД против нелегальных такси. Извозчиков становится все больше, за рулем все чаще «случайные» люди, число ДТП с такси растет.

Вот сводка новостей только одного дня: «В Тюмени таксист обокрал пассажира и выкинул его из авто»; «в Улан-Удэ таксист после конфликта сбил пассажирку»; «в Омске перевернулось такси с тремя детьми». Можно ли это остановить — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах проверки петербургского ресторана «Шанхай», в котором отравились китайские туристы. Несмотря на то, что хозяева заведения отрицали свою причастность к произошедшему, Роспотребнадзор все же приостановил работу ресторана.