Муж кассирши, подозреваемой в хищении 25 миллионов, задержан в аэропорту

, 22:43 Эфирная новость 44

Марат Хайруллин возвращался из Москвы после съемок в ток-шоу. В зале прилета его встретили полицейские. Оказывается в столицу он отправился, проигнорировав повестку на допрос.

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Фото, видео : ufa.kp.ru, Пятый канал

Мужа кассирши из Башкирии, которая сбежала, прихватив 25 миллионов из банка, сегодня задержали в аэропорту Уфы. Марат Хайруллин возвращался из Москвы после съемок в ток-шоу. В зале прилета его встретили полицейские. Оказывается в столицу он отправился, проигнорировав повестку на допрос, куда его приглашали как свидетеля. Сейчас же мужчину задержали уже как соучастника кражи.

«По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Луиза Хайруллина украла миллионы из банковской кассы и пропала с мужем и детьми в конце мая. Сбежавшую кассиршу искали больше месяца. А неделю назад ее обнаружили после того, как она включила мобильный телефон, чтобы проверить, поступили ли социальные выплаты на детей. Сама Хайруллина сейчас находится в СИЗО. Она отказалась давать показания. Муж, с которым женщина прожила 20 лет, заявил, что это он спровоцировал жену пойти на ограбление банка, а все украденное проиграл в азартных играх. Хайруллин даже объявил в соцсетях сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таллине задержали руководителя «Русской школы Эстонии».

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