Дочь Синди Кроуфорд шокировала фанатов резкой сменой имиджа

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена топлесс. Девушка с маской на лице позирует в ванной. Поклонники отметили, что Кайя выглядит очень привлекательно.
А недавно 17-летняя модель шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа. На Неделе высокой моды в Париже Гербер вышла на подиум с эффектным каре цвета розового золота.
Позже Кайя призналась, что это был парик, но поклонники в Instagram отметили, что этот образ модели очень идет и с такой прической она выглядит яркой и взрослой.
Однако Гербер пока не торопится менять свой имидж в реальности. Девушка даже никогда не красила волосы, только использовала тонирование.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Синди Кроуфорд шокировала подписчиков своей худобой.