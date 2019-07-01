«Скелет»: Дочь Синди Кроуфорд шокировала подписчиков своей худобой

, 7:07 Видео 288

Фанаты обеспокоены внешним видом 17-летней модели.

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Фото, видео : Instagram @kegrand

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер недавно приняла участие в модном показе известного бренда Miu Miu. На своей странице в Instagram 17-летняя модель опубликовала видео, где она дурачится за кулисами в ожидании своего выхода.

Девушка изображает лошадку. На ней надета белая замысловатая блуза, черные кожаные шорты и ботильоны на высоком каблуке. Наряд Кайи сильно подчеркнул ее худобу, на что обратили внимание фанаты. Они были просто шокированы внешним видом девушки:

«Боже мой. Она такая худая и выглядит нездоровой»;

«Скелет»;

«Она выглядит больной»;

«Омг, ты сломаешься пополам»;

«Она очень худая! Вы видели это? Это не здорово, очень страшно. У меня есть две дочери-подростка, и я знаю, что значит эта борьба за здоровье детей, когда они независимы. Пожалуйста, обратите внимание. Девушки в соцсетях,  это не нормально!» - забили тревогу фолловеры.

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 Ранее 5-tv.ru сообщал, звезда 90-х Синди Кроуфорд снялась полностью обнаженной. 

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