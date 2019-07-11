«В хорошей форме»: 56-летняя Свиридова восхитила поклонников видео в купальнике

Алена Свиридова предпочитает проводить свободное время активно. Недавно певица поделилась роликом со своего похода на пляж. Запись появилась на странице артистки в Instagram.

Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

На видео Свиридова отплывает от берега на SUP-борде — надувной доске для балансировки с веслом. На Алене раздельный купальник с анималистичным принтом.

«Пока, Керчь!» — кричит певица и машет в камеру рукой.

Поклонники с восторгом отозвались и о фигуре 56-летней артистки, и о ее любви к активному отдыху.

«Аленка, ты в хорошей форме!»

«Смотритесь прекрасно!»

«Талантливый человек талантлив во всем! Умничка!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алена Свиридова сразила поклонников фото без макияжа.