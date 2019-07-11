«В хорошей форме»: 56-летняя Свиридова восхитила поклонников видео в купальнике

Алена Свиридова предпочитает проводить свободное время активно. Недавно певица поделилась роликом со своего похода на пляж. Запись появилась на странице артистки в Instagram.
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На видео Свиридова отплывает от берега на SUP-борде — надувной доске для балансировки с веслом. На Алене раздельный купальник с анималистичным принтом.
«Пока, Керчь!» — кричит певица и машет в камеру рукой.
Поклонники с восторгом отозвались и о фигуре 56-летней артистки, и о ее любви к активному отдыху.
«Аленка, ты в хорошей форме!»
«Смотритесь прекрасно!»
«Талантливый человек талантлив во всем! Умничка!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алена Свиридова сразила поклонников фото без макияжа.