Алена Свиридова сразила поклонников фото без макияжа

, 23:45 Фото 56

56-летняя певица поделилась с фолловерами кадрами с дачного отдыха.

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Фото, видео : Instagram @alenasviridova

Певица Алена Свиридова уже через месяц отметит свое 57-летие. Однако зрелый возраст совершенно не мешает артистке иметь свежий и цветущий вид. Алена поразила своих поклонников, опубликовав в Instagram фото без макияжа.

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На новом снимке Свиридова позирует на фоне зреющего винограда и клумбы на своем дачном участке. Певица улыбается, глядя в камеру. Как отметила в публикации сама артистка — сфотографировалась она совершенно без макияжа. Естественная красота восхитила подписчиков женщины.

«Вижу красивую и счастливую женщину в полной гармонии с самой собой.»

«Алена, красавица! В глазах столько добра!»

«Красивая и радостная! Здорово!» — высказались пользователи.

Instagram @alenasviridova

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном.

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Алена Свиридова сразила поклонников фото без макияжа

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