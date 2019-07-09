Алена Свиридова сразила поклонников фото без макияжа

Певица Алена Свиридова уже через месяц отметит свое 57-летие. Однако зрелый возраст совершенно не мешает артистке иметь свежий и цветущий вид. Алена поразила своих поклонников, опубликовав в Instagram фото без макияжа.
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На новом снимке Свиридова позирует на фоне зреющего винограда и клумбы на своем дачном участке. Певица улыбается, глядя в камеру. Как отметила в публикации сама артистка — сфотографировалась она совершенно без макияжа. Естественная красота восхитила подписчиков женщины.
«Вижу красивую и счастливую женщину в полной гармонии с самой собой.»
«Алена, красавица! В глазах столько добра!»
«Красивая и радостная! Здорово!» — высказались пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном.