Сотрудник Смольного рассказал, как на него при исполнении напали толпой

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на официальных лиц при исполнении. Во время сноса нелегального уличного кафе сотрудников Смольного атаковали толпой. Человек пятнадцать, враждебно настроенных мужчин, оскорбляли, угрожали расправой родственникам, пытались душить, и, в конце концов, едва не сожгли заживо.

«Один схватил меня за шею, остальные стали кричать, орать. После чего, молодой человек агрессивный взял канистру с бензином, начал всех обливать, я был первый, мне попало на лицо и на всю одежду. Он пошел дальше с угрозами что он сейчас все здесь подожжет. При этом мы не раз представлялись. Мы объясняли им что незаконно, мы все бумаги предоставили, мы показывали несколько раз корочки — все предоставили. Их это вообще не смущало», — рассказывает пострадавший Константин Петров.

Нападавший задержан. Ему грозит 5 лет лишения свободы, кафе снесли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли во время нападения в Чикаго в День независимости.