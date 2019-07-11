Стала известна примерная стоимость новых iPhone

Смартфоны корпорации Apple обсуждаются поклонниками фирмы неустанно. Любителей «яблочных» гаджетов интересуют даты выхода, функции и стоимость каждой новой модели. Сейчас поклонникам iPhone известны приблизительные сроки выхода новейших версий смартфона — предполагается, что модели XIs, XIs Max и XIr Apple представит уже осенью 2019 года. Издание Wccf Tech опубликовало ожидаемые расценки на новинки компании.

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Пока известна только цена, наиболее вероятная для китайского рынка. Так, модель XIr станет самой бюджетной в линейке. Китайские потребители смогут приобрести ее за 6,8 тысячи юаней — это чуть более 62 тысяч рублей. iPhone XIs появится на рынке по цене 8,9 тысячи юаней или почти 82 тысячи рублей. XIs Max можно будет приобрести за 9,1 тысячи юаней или 83,5 тысячи рублей в пересчете на российскую валюту.

Инсайдеры также сообщают, что новинки могут быть оснащены тройной камерой с широкоугольным зумом, а модель XIr зум будет иметь двойной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в продаже уже появились поддельные iPhone XI.