Фото: дети Кейт Миддлтон затмили сына Меган Маркл на благотворительном турнире

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Семейный выход герцога и герцогини Сассекских стал первым появлением принца Арчи на публике.

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Фото, видео : Instagram @garyjanetti

Герцог и Герцогиня Сассекские впервые появились на публике со своим наследником — принцем Арчи. Принц Гарри в сопровождении супруги Меган Маркл принял участие в традиционном благотворительном турнире по поло. Однако несмотря на то, что мероприятие стало первым выходом новорожденного принца в свет, основное внимание было приковано к детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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На мероприятии Меган появилась в светло-зеленом платье свободного кроя. Сына она бережно прижимала к груди и в основном старалась держаться подальше от фотографов и камер. А вот дети Кейт Миддлтон, напротив, систематически попадали на снимки присутствовавшей на турнире прессы. Старший сын герцогини Джордж и дочь Шарлотта с удовольствием играли на виду у всей публики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появилось первое фото принца Арчи после крестин.

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