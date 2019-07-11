Запуск ракеты Vega с разведывательным спутником во Франции завершился неудачей

Запуск ракеты Vega с разведывательным спутником ОАЭ Falcon Eye 1 с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился неудачей, сообщает РБК со ссылкой на компанию Arianespace. Сначала ракета сбилась с траектории полета, а затем в Arianespace объявили, что «произошла серьезная аномалия, которая привела к потере миссии». О какой конкретно аномалии идет речь, в компании не уточнили.

Изначально запуск Vega был запланирован на 5 июля, но из-за погодных условий его отложили. Ракету разработали специалисты Европейского и Итальянского космических агентств. Ее первый пуск состоялся в феврале 2012 года с этого же космодрома. Спутник Falcon Eye 1, в свою очередь, должен был одновременно обслуживать нужды Вооруженных сил ОАЭ, а также предоставлять изображения в коммерческих целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» с космодрома Восточный.