Видео: Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома

Меньше часа назад с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1б». Полет проходит в штатном режиме. Задача — вывести на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и еще несколько аппаратов вспомогательного назначения.

Корабль управляется разгонным блоком «Фрегат» с системой навигации, и автоматикой для работы в случае возникновения нештатных ситуаций. Спутник «Метеор» предназначен для комплексного контроля за погодой, состоянием озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном пространстве. Определит температуру морей и океанов.

На космодроме Восточный это уже пятый по счету беспилотный запуск. Предыдущий стартовал 27 декабря 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в «Союз» ударила молния сразу после запуска с космодрома «Плесецк».