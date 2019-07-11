Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию — в «Московию». Свои идеи политик озвучил эфире YouTube-канала Ukrlife.TV, пишет «Экономика сегодня».

По мнению Потураева, русский язык в украинском варианте значительно отличается от того языка, на котором говорят в России. Это прослеживается на его синтаксическом, грамматическом и лексическом уровнях, считает советник президента Незалежной.

Чтобы не происходило путаницы, кандидат в депутаты предложил разграничить два варианта русского языка в самом названии: один назвать «российским», а за другим закрепить прежнее наименование. Кроме того, политик добавил, что Россию на картах можно начать обозначать как «Московия».

« Давайте его так и назовем — русский язык. У нас же русинский (язык — Прим. ред.) есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает? » — заявил Потураев в эфире программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский допустил особый статус русского языка для жителей Донбасса.