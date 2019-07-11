Со дна Черного моря в районе поселка Джубга подняли прогулочный катер, который опрокинулся и затонул 5 июля. В результате катастрофы погибли два человека. Следователи приступили к осмотру судна. Это поможет точно установить причину происшествия и выявить, соблюдалась ли техника безопасности.

Но и уже на первых кадрах отчетливо видно, что судно старое. Кроме того, на палубе установлены дополнительные сидячие места. Именно перегруз является версией крушения. На борту катера, который должен был перевозить только 12 пассажиров, находились 50 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии.