Видео: Капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии

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Более того, он не был даже зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

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Фото, видео : ТАСС / Артур Лебедев, ВКонтакте @ru_chp

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У капитана катера, затонувшего в Черном море в районе поселка Джубга в Краснодарском крае, не было ни лицензии на перевозку пассажиров, ни регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов, пишет ФАН.

По словам представителя ведомства, следствие рассматривает перегруз катера как основную версию крушения.

Очевидцы рассказывают жуткие подробности, ведь не только капитан, но и некоторые пассажиры вели себя безответственно. Так, по словам одной из свидетельниц трагедии Марии, находившейся на берегу, было видно, что у судна уже был большой крен, но люди взобрались на самый верх и танцевали. Спустя несколько минут катер опрокинулся и люди оказались в воде. Видео с места трагедии, девушка опубликовала в Instagram.

Прогулочный катер «Атолл» затонул в Черном море в ста метрах от берега вечером в пятницу, 5 июля. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали. Владельца судна также доставили в отдел полиции в Туапсе для разбирательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о личностях погибших при крушении катамарана в Черном море.

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