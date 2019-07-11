«Вот это сказала!» Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике

, 13:11 Фото 852

Звезда «Дома-2» опубликовала в Instagram неожиданно длинный пост.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь, которая обычно делится в Instagram только красивыми снимками с отдыха, на этот раз опубликовала длинный пост с размышлениями по поводу общественного мнения.

Дива заявила, что не раздает советы и не указывает на чужие недостатки. Очевидно, таким образом, она намекнула на усталость от собственных подписчиков, которые то и дело норовят ее раскритиковать.

«Никто не знает, как правильно, нет такого человека. Поэтому живите своей жизнью, только вам получать от нее эмоции», — подытожила Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

 

Поклонники звезды телестройки, в свою очередь, ее поддержали.

«Вот это сказала! Журналисты отдыхают!» — прокомментировал публикацию один из них.

Также пользователи сделали Дарье Пынзарь множество комплиментов по поводу ее внешности.

«Кровавая Мэри»: Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юзеры «набросились» на обнажившуюся светскую львицу.

Читайте также

+14° Днём +11°
Ночью +7°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

14:28
«Раскаленный асфальт летел»: Очевидцы о пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах
14:15
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
14:10
Медведица с медвежатами устроили забег в районом центре Мильково на Камчатке
13:59
Таможенников «Домодедово» пригласили на «праздник» и задержали за возможные взятки
13:47
Чего точно не стоит делать в сексе современной женщине?
13:35
Момент взрыва на Северной ТЭЦ в Мытищах попал на видео

Сейчас читают

«На них заглядываются мужчины»: Гагарина рассказала, почему завидует парижанкам
«Кровавая Мэри»: Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом
В Москве после хлопка газа произошел пожар в многоэтажном доме — видео с места

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги