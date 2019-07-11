«Вот это сказала!» Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике

Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь, которая обычно делится в Instagram только красивыми снимками с отдыха, на этот раз опубликовала длинный пост с размышлениями по поводу общественного мнения.

Дива заявила, что не раздает советы и не указывает на чужие недостатки. Очевидно, таким образом, она намекнула на усталость от собственных подписчиков, которые то и дело норовят ее раскритиковать.

«Никто не знает, как правильно, нет такого человека. Поэтому живите своей жизнью, только вам получать от нее эмоции», — подытожила Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86