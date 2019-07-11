«Вот это сказала!» Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике

Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь, которая обычно делится в Instagram только красивыми снимками с отдыха, на этот раз опубликовала длинный пост с размышлениями по поводу общественного мнения.
Дива заявила, что не раздает советы и не указывает на чужие недостатки. Очевидно, таким образом, она намекнула на усталость от собственных подписчиков, которые то и дело норовят ее раскритиковать.
«Никто не знает, как правильно, нет такого человека. Поэтому живите своей жизнью, только вам получать от нее эмоции», — подытожила Пынзарь.
Поклонники звезды телестройки, в свою очередь, ее поддержали.
«Вот это сказала! Журналисты отдыхают!» — прокомментировал публикацию один из них.
Также пользователи сделали Дарье Пынзарь множество комплиментов по поводу ее внешности.
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