ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии

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Выемка документов происходит в Министерстве транспорта Республики Саха и в кабинете первого заместителя главы правительства.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии. По информации РИА Новости, оперативники работают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха и в кабинете первого заместителя главы регионального правительства Алексея Колодезникова, который курирует эту сферу деятельности.

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Источник агентства сообщил, что обыски связаны с деятельностью управления автомобильных дорог, в которое правоохранительные органы наведывались еще в мае этого года. Одного из его бывших руководящих сотрудников управления обвиняют в получении взятки в три миллиона рублей. Другие подробности пока не известны.

В апреле 2019 года 5-tv.ru сообщал об обысках в здании Минздрава Якутии и в квартире одного из заместителей министра.

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