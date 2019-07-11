Боксер Лебедев объявил о завершении карьеры

Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 килограмм россиянин Денис Лебедев принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 39-летний спортсмен сообщил в Instagram.

« Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям », — объяснил он свое решение.

Instagram @denislebedev_official

Он также передал «низкий поклон» своим болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали его.

1 мая 2019 года Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии WBA после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с российским боксером. При этом Лебедев признавал, что его противник — сильнейший боксер в своей весовой категории.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, а также два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

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