Один человек погиб при пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах

, 15:18 Видео 94

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поврежденный газопровод.

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Фото, видео : Агентство городских новостей «Москва», Пятый канал

Один человек погиб в результате пожара на Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) на окраине Мытищ в Московской области в четверг, 11 июля. Еще 14 человек, по предварительным данным, пострадали.

Сейчас площадь возгорания в здании составляет более одной тысячи квадратных метров. Огонь перебросился на склад рядом с ТЭЦ-27. На месте работают спасатели. Также появились первые данные о предварительной причине пожара. Ей мог стать поврежденный газопровод, передает ТАСС. Однако никаких официальных комментариев, подтверждающих эту версию, пока нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ очевидцев о возгорании на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

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