«Раскаленный асфальт летел»: Очевидцы о пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах

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В результате инцидента, произошедшего в Подмосковье в четверг, 11 июля, по предварительным данным, пострадали 12 человек.

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Фото, видео : Instagram @sportkup_shop, Пятый канал

Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) на окраине Мытищ в Московской области в четверг, 11 июля. Очевидцы происшествия рассказали об инциденте. По словам мужчин, в момент ЧП летел раскаленный асфальт. Казалось, что взрыв исходил из-под земли.

«Раскаленный асфальт летел, как будто асфальт взорвался. То есть там из-под земли, похоже, тоже взрыв был», — сообщили очевидцы.

Чтобы спасти свою жизнь, люди были вынуждены бежать со всех ног, а тем, кто находился к пламени ближе, приходилось даже ползти. Избежать травм многим не удалось: по предварительным данным, пострадали 12 человек. В результате пожара повреждения также получили автомобили.

«Взорвалась турбина или еще что-то, весь склад сгорел, огненный дождь, машина сгорела, пострадал человек», — поделились свидетели происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва с последующим возгоранием на Северной ТЭЦ в Мытищах. К ликвидации возгорания были привлечены 157 человек личного состава и 52 единицы техники.

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