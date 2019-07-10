Двухлетний малыш упал с шестого этажа на глазах у мамы и бабушки в Петербурге

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Мальчика в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /AFP7, Пятый канал

Двухлетний ребенок упал с шестого этажа дома № 5 по улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. ЧП случилось в среду, 10 июля, около четырех часов дня.

Мальчик вышел из квартиры вместе с мамой и бабушкой. Пока те закрывали дверь, ребенок юркнул в проем лестничной клетки в подъезде и пролетел шесть этажей.

В крайне тяжелом состоянии пострадавшего доставили в Детский городской клинический центр им. К. А. Раухфуса. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Известно, что мальчик имеет двойное гражданство Россия — Италия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по улице Веры Слуцкой в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Он находился без присмотра взрослых. Мальчик выжил, но у него были зафиксированы множественные травмы головы и живота, а также переломы.

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