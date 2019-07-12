Что можно и что нельзя делать на Петров день

День святых апостолов Петра и Павла для православных христиан знаменует окончание Петровского поста. 5-tv.ru рассказывает о значении праздника в народном календаре, его традициях, приметах и запретах.

Пост

В 2019 году День Петра и Павла приходится на пятницу, поэтому пост распространяется на и на сам праздник — в пищу нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также яйца. Разрешается горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино.

Приметы и обычаи

На Руси всегда чтили святых апостолов Петра и Павла, а Петров день начинали отмечать еще в ночь на 12 июля. Это была ночь гуляний и иногда даже бесчинств, которые церковь всячески осуждала.

В народном календаре этот день значится как «макушка лета» — жара, расцвет природы, сенокос и гуляния до рассвета. В ночь на 12 июля проходили массовые сборища с хороводами. Девушки выбирали себе «суженого», вместе с которым купались и прыгали через костер, а также умывались из трех родников «петровой водичкой» для здоровья, красоты и верного мужа.

Что нельзя делать

На Петров день было принято «женихаться», как говорили раньше. Однако сыграть свадьбу 12 июля считалось плохой приметой. Под строгим запретом — ругань, дурные мысли и поступки.

В этот день нельзя давать или брать взаймы деньги, а также какие-либо предметы и даже продукты.

На Петра и Павла на Руси запрещалось есть овощи и фрукты нового урожая. Считалось, что это может привести к неурожаю и гибели скота в следующем году.

Библейский сюжет

Согласно преданию, апостолы Петр и Павел были казнены в один день, поэтому православные их чтят вместе.

Апостол Петр читается первым учеником Иисуса Христа. Его считают создателем христианской церкви и первый Папой Римским. Он принял мученическую смерть в 67 году нашей эры при императоре Нероне, который известен за гонения на христиан. Накануне гибели Петр бежал из Рима, но по дороге узрел явление Христа. Вдохновленный видением он вернулся в столицу империи и был схвачен, после чего казнен. По преданию Петра распяли вниз головой по его просьбе — апостол не хотел соперничать с Христом даже в смерти.

Апостол Павел был римским язычником и ненавистником христиан, однако, лицезрев воскресшего Христа, стал епископом и понес слово божие в Малую Азию и на Балканы. По легенде, Павлу отсекли голову в день казни Петра.

Петров день связывают перенесением мощей Петра и Павла, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю).

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