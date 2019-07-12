День рождения Мариинского театра в Петербурге

12 июля 1783 года Екатерина II издала указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой», а 5 октября — торжественно открыла Большой Каменный театр. Название «Мариинский» театр приобрел только спустя полвека в честь императрицы Марии — жены Александра II. В наши дни зрители вспоминают о ней перед представлением — когда поднимается занавес русского декоратора Александра Головина. Он полностью повторяет рисунок шлейфа платья императрицы.

День Святой Вероники — покровительницы фотографии

Сегодня вспоминают христианскую святую — Веронику. Согласно легенде, она сопровождала Иисуса Христа во время Крестного пути. Когда он упал под тяжестью креста, последовательница облегчила его страдания и вытерла пот и кровь с лица вуалью. Вернувшись домой, она обнаружила на ткани лик Спасителя. С этих пор Святая Вероника считается «создательницей» фотографии. Поэтому сегодня любители-фотографы и специалисты отмечают свой профессиональный праздник.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Сегодня свой праздник отмечают стюарды и стюардессы. Этой специальности более 90 лет — она появилась в Германии, когда на борту немецкой авиакомпании Lufthansa впервые появились бортпроводники. Во время полета они предлагали еду и напитки пассажирам.

Первыми бортпроводниками были мужчины, многие из которых работали официантами. Только в 1930 году в США возникла идея нанять молодых и привлекательных женщин. Считается, что первой стюардессой стала Эллен Черч — медсестра по образованию и выпускница курсов по авиации. Позже нашли еще восемь кандидатов для пополнения команды.

Что происходило 12 июля

В 1590-м основан город Саратов.

В 1703-м в Петербурге заложена церковь во имя Святых Апостолов Павла и Петра.

В 1962-м в Лондоне свой первый концерт дала группа Rolling Stones.

Ранее 5-tv.ru выложил видео с праздника шестилетнего сына Фриске.