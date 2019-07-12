Две мотогонщицы серьезно пострадали на втором этапе ралли «Шелковый путь»

, 13:59 Эфирная новость 80

Травмы получили чешская спортсменка Габриэла Новотна и россиянка Анастасия Нифонтова.

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Фото, видео : Instagram @silkwayrally

Серьезной аварией завершился пятый этап ралли «Шелковый путь» сразу для двух мотогонщиц. Чешская спортсменка Габриэла Новотна упала на скорости 120 километров в час. Получив серьезные переломы она сошла с дистанции. Не повезло и нашей Анастасии Нифонтовой. Ее байк влетел в яму и девушку выбросило с седла. Из-за травмы она не сможет продолжить гонку.

Ну а в зачете грузовиков, первым в сложной гонке по монгольским степям стал Андрей Каргинов из «КАМАЗ-Мастер». Второе место тоже у нашей команды Его занял Антон Шибалов.

Общая протяженность пятого этапа около 400 километров. Гонка преодолела свой экватор, впереди остались еще пять этапов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой серьезной аварии с мотогонщиком на ралли-марафоне «Шелковый путь». Тяжелую травму головы получил спортсмен из Монголии. Его экстренно госпитализировали. 

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