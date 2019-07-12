Две мотогонщицы серьезно пострадали на втором этапе ралли «Шелковый путь»

Серьезной аварией завершился пятый этап ралли «Шелковый путь» сразу для двух мотогонщиц. Чешская спортсменка Габриэла Новотна упала на скорости 120 километров в час. Получив серьезные переломы она сошла с дистанции. Не повезло и нашей Анастасии Нифонтовой. Ее байк влетел в яму и девушку выбросило с седла. Из-за травмы она не сможет продолжить гонку.

Ну а в зачете грузовиков, первым в сложной гонке по монгольским степям стал Андрей Каргинов из «КАМАЗ-Мастер». Второе место тоже у нашей команды Его занял Антон Шибалов.

Общая протяженность пятого этапа около 400 километров. Гонка преодолела свой экватор, впереди остались еще пять этапов.