Стена огня сейчас подбирается к популярнейшим прибрежным курортам Турции. На юго-западе страны полыхают горные склоны. В провинции Мугла огнем уже уничтожено более трехсот гектаров леса. Запах дыма и гари чувствуется по всему побережью.

Власти заявляют, что ситуация под контролем, однако некоторые туристы уже начали покидать свои отели. Причиной возгорания спасатели называют сухую и ветреную погоду. На помощь наземным службам пришла пожарная авиация. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе пройдут дожди — они должны остановить огненную стихию.

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