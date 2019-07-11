Пятеро туристов погибли после разрушительного шторма в Греции

, 7:57 Эфирная новость 78

Среди жертв разбушевавшейся стихии было двое россиян.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Patrick Pleul, Пятый канал

Тема:
Погода 3874

Пятеро туристов стали жертвами разрушительного шторма на греческом острове Халкидики. Среди погибших — двое россиян. Это отец и сын. Их придавило упавшим деревом. Погибла также супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии. 20 человек госпитализированы с различными травмами. Шторм обрушился на северо-восток Греции около полуночи 11 июля. Ураганный ветер вырывал деревья и срывал крыши домов. В море продолжаются поиски рыбаков и моряков, которые также могли пострадать от стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «грозовом апокалипсисе» в Перми — за считанные минуты город в Прикамье накрыл сильный ливень с ураганным ветром.

 
Тема:
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