Пятеро туристов погибли после разрушительного шторма в Греции

Пятеро туристов стали жертвами разрушительного шторма на греческом острове Халкидики. Среди погибших — двое россиян. Это отец и сын. Их придавило упавшим деревом. Погибла также супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии. 20 человек госпитализированы с различными травмами. Шторм обрушился на северо-восток Греции около полуночи 11 июля. Ураганный ветер вырывал деревья и срывал крыши домов. В море продолжаются поиски рыбаков и моряков, которые также могли пострадать от стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о «грозовом апокалипсисе» в Перми — за считанные минуты город в Прикамье накрыл сильный ливень с ураганным ветром.