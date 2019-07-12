Рэпер R. Kelly арестован в Чикаго за детское порно

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Американские федеральные власти предъявили певцу обвинение по 13 пунктам.

Фото : Instagram @rkelly

Рэпер R. Kelly арестован в США за распространение детской порнографии. Газета The New York Times сообщает, что исполнителя также обвиняют в других преступлениях сексуального характера.

Роберт Келли (настоящее имя музыканта) предстанет перед судом по обвинению с 13 пунктами, основные из которых: распространение детской порнографии, сексуальные домогательства по отношению как к совершеннолетним, так и к несовершеннолетним, а также укрытие от судебного процесса.

52-летний R. Kelly уже подвергался подобным обвинениям. В 2002-м в интернете появилось видео с его действиями сексуального характера по отношению к 14-летней девочке, а весной 2018 года одна из жертв насилия рассказала о специальной секс-темнице для несовершеннолетних девушек. Однако рэперу удалось избежать правосудия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мужчине, пытавшемся продать 16-летнюю девушку за полмиллиона рублей.

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Рэпер R. Kelly арестован в Чикаго за детское порно

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