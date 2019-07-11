Подозреваемого в торговле молодыми женщинами задержали в Москве — видео

, 17:45 Видео 129

Житель Челябинской области пытался продать 16-летнюю девушку за 500 тысяч рублей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, МВД РФ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в торговле молодыми женщинами на территории России и за ее пределами, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

МВД РФ

Житель Челябинской области был задержан при попытке продажи 16-летней девушки в одном из заведений Москвы. По предварительным данным ведомства, мужчина торговал молодыми женщинами, в том числе несовершеннолетними, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

spb.kp.ru

В разговоре с оперативниками подозреваемый заявил, что 16-летняя девушка якобы сама попросила устроить эту сделку. Она, в свою очередь, сейчас помещена в медучреждение. В дальнейшем девушку передадут родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 полицейским Кабардино-Балкарии предъявлены обвинения в получении взяток.

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