«Вот это лайфхак!»: Украинец выиграл суд после сравнения мэра с писателем Гандоном

Пользователи соцсетей который день потешаются над историей, рассказанной украинскими СМИ. Житель города Тетиев выиграл суд после того, как якобы обозвал мэра нелицеприятным словом «гандони». Во время заседания мужчина заявил, что вовсе не собирался оскорблять чиновника, а всего лишь сравнил его с французским писателем-фантастом Ив Гандоном.

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По словам жителя Тетиева, таким образом хотел подчеркнуть, что градоначальник тоже распространяет лживую информацию. Киевский апелляционный суд, в свою очередь, не нашел в «оправдании» мужчины ничего подозрительного и поверил ему. При этом, согласно решению Тетиевского районного суда, в который изначально обратился мэр, «обидчику» назначен штраф. Однако теперь, по-видимому, сообразительному мужчине никакое наказание не грозит.

«Вот это молодец!» — заявил под публикацией в Twitter один из пользователей.

«Ну что сказать про украинский суд…» — добавил другой.

Некоторые юзеры даже «заверили», что теперь обязательно используют «лайфхак от украинца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Незалежной Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания, когда узнал о его судимости.