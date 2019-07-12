«Вот это лайфхак!»: Украинец выиграл суд после сравнения мэра с писателем Гандоном

, 13:13 36

Житель Тетиева смог убедить судью в том, что не собирался оскорблять чиновника.

Фото : kp.ua

Пользователи соцсетей который день потешаются над историей, рассказанной украинскими СМИ. Житель города Тетиев выиграл суд после того, как якобы обозвал мэра нелицеприятным словом «гандони». Во время заседания мужчина заявил, что вовсе не собирался оскорблять чиновника, а всего лишь сравнил его с французским писателем-фантастом Ив Гандоном.

«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней

По словам жителя Тетиева, таким образом хотел подчеркнуть, что градоначальник тоже распространяет лживую информацию. Киевский апелляционный суд, в свою очередь, не нашел в «оправдании» мужчины ничего подозрительного и поверил ему. При этом, согласно решению Тетиевского районного суда, в который изначально обратился мэр, «обидчику» назначен штраф. Однако теперь, по-видимому, сообразительному мужчине никакое наказание не грозит.

«Вот это молодец!» — заявил под публикацией в Twitter один из пользователей.

«Ну что сказать про украинский суд…» — добавил другой.

Некоторые юзеры даже «заверили», что теперь обязательно используют «лайфхак от украинца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Незалежной Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания, когда узнал о его судимости.

Читайте также

+14° Днём +17°
Ночью +12°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

13:29
Скандинавы жгут! В Финляндии прошел чемпионат по вязанию под музыку хэви-метал
13:13
«Вот это лайфхак!»: Украинец выиграл суд после сравнения мэра с писателем Гандоном
12:56
Стали известны имена погибших при падении автомобиля в реку Тыве
12:45
«Что за поведение?!» Тарзан подглядывает за обнаженной Наташей Королевой — фото
12:30
В Китае обломок скалы упал на автобус с туристами — видео
12:18
В петербургскую больницу доставили покусанную мамой девочку

Сейчас читают

«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней
«Это странно»: Высоцкая не понимает, почему поклонники считают ее дружелюбной
Редкие снимки сына Жанны Фриске появились в сети

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги