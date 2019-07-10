Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря городского совета Ярослава Годунко, обозвав его перед этим «разбойником». На кадрах, которые были продемонстрированы на одном из телеканалов Незалежной, видно, что среди совещания Зеленский вдруг начинает зачитывать вслух со смартфона личную информацию о Годунко, опубликованную в газете. В источнике говорится, что чиновник ранее был судим за разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений.

«Выйди, разбойник! Плохо слышишь?<...> На английском — exit», — заявил украинский лидер, обращаясь к чиновнику.

В результате Ярославу Годунко не оставалось ничего другого, как покинуть помещение. Однако он все же попытался вступить с Владимиром Зеленским в перепалку, припомнив ему один предвыборных роликов, в котором говорилось, что «все украинцы — президенты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины.