Арктический плавучий университет вернулся из полярной экспедиции

Три недели в полярных широтах — такой курс прошли в Арктическом плавучем университете ученые и студенты из 11 стран. Вместо привычных аудиторий — палубы и каюты научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который накануне пришвартовался в Архангельске.

Экспедиция работала в Белом, Баренцевом, Норвежском морях и на Шпицбергене. Участники попали в шторм, выбирались из ледового плена, изучали течения, брали пробы воды, атмосферы, зоо- фитопланктона и донных отложений. Для молодых ученых это не только научная работа, но и незабываемое путешествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Архангельске по старинным чертежам воссоздадут «Поморский коч» парусне судно — первопроходец Арктики.