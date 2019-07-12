Арктический плавучий университет вернулся из полярной экспедиции

, 20:30 Эфирная новость 25

Ученые и студенты из 11 стран работали в Белом, Баренцевом, Норвежском морях и на Шпицбергене.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : fleetphoto.ru /sokolov

Три недели в полярных широтах — такой курс прошли в Арктическом плавучем университете ученые и студенты из 11 стран. Вместо привычных аудиторий — палубы и каюты научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который накануне пришвартовался в Архангельске.

Экспедиция работала в Белом, Баренцевом, Норвежском морях и на Шпицбергене. Участники попали в шторм, выбирались из ледового плена, изучали течения, брали пробы воды, атмосферы, зоо- фитопланктона и донных отложений. Для молодых ученых это не только научная работа, но и незабываемое путешествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Архангельске по старинным чертежам воссоздадут «Поморский коч» парусне судно — первопроходец Арктики.

Читайте также

+12° Днём +15°
Ночью +6°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

20:57
В Сирии по крупицам восстанавливают древнюю Пальмиру — репортаж
20:55
Анна Семенович рассказала, когда выйдет замуж и заведет детей
20:40
В Москве пассажирка разделась в метро — видео
20:30
Арктический плавучий университет вернулся из полярной экспедиции
20:24
«Минимум 4-й месяц!»: Полина Гагарина жутко растолстела или беременна?
20:10
Глава Петербурга заявил об участии в предвыборных дебатах

Сейчас читают

«Русалка!» Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике
Похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах
«Береги себя!» Звезда фильма «САШАТАНЯ» перепугала поклонников — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги