Видео: Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации бывшего лидера Петра Порошенко и его окружения, передает телеканал RT. Это означает, что вскоре экс-глава государства может полностью лишиться власти.

Согласно тексту пояснительной записки, главная цель администрации Зеленского состоит в том, чтобы Порошенко прекратил злоупотреблять своим служебным положением. Кроме того, меры будут приняты в отношении депутатов парламента, членов правительства, генпрокурора, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководства таможни и налоговой службы, а также руководства оборонных предприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным состоялся первый разговор.