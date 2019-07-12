В чем за последние 17 лет обвиняли рэпера R. Kelly?

Американский R&B музыкант R. Kelly — обладатель трех премий «Грэмми», автор песни Майкла Джексона Cry. Наибольшей популярности добился в 90-е, когда выпустил альбом R, долго возглавлявший топ-чарты. Только в Америке альбом был продан десять миллионов раз.



Самая популярная песня R.Kelly

Однако сегодня рэпера чаще вспоминают не из-за его творчества. Первые обвинения в сексуальных домогательствах были предъявлены R. Kelly еще в 2002 году, когда в сети появилось скандальное секс-видео с 14-летней девушкой. Суд обвинил его в распространении детской порнографии, но признал невиновным. После этого еще одна несовершеннолетняя заявила о том, что была подвержена сексуальному насилию со стороны рэпера, который заставил ее сделать аборт.

Позднее, в марте 2018 года у рэп-исполнителя нашли секс-темницу, в которой он якобы растлевал малолетних девушек. По словам его бывшей любовницы, рэпер сам показал ей это место, где насильно держал и насиловал девушек. Также она рассказала, что R. Kelly принуждал ее к занятиям любовью в оборудованной секс-темнице не только с ним, но и с одной из его малолетних «питомиц». Как ей хвастался сам музыкант, он обучал несовершеннолетних девушек особым извращениям

К этому дню у музыканта набралось 21 обвинение в домогательствах. Исполнителю грозит тюремный срок от шести до 30 лет. В феврале этого года был выпущен документальный фильм Surviving R. Kelly, в котором потерпевшие рассказывали о пережитом насилии. На фильм отреагировала большая часть американской музыкальной индустрии — артисты выступили против R. Kelly, призывая объявить ему бойкот.

12 июля 2019-го стало известно об аресте певца за распространение детской порнографии. По словам прокурора, рэперу предъявлены обвинения по 13 пунктам. Как сообщают представители правоохранительных органов, для дальнейшего судебного разбирательства артист будет доставлен в Нью-Йорк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Саакашвили сломал женщине руку в одесском суде.