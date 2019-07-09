Видео: Михаил Саакашвили сломал руку женщине в одесском суде

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Грузинский политик вместе со своими сторонниками устроил потасовку во время заседания по делу о покупке завода мэром Одессы.

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Фото, видео : odessitua.com, YouTube @Ivasi News

Пожилая женщина серьезно пострадала в потасовке с участием Михаила Саакашвили в суде Одессы, где 9 июля оглашали приговор по делу о незаконной покупке завода «Краян» одесским мэром Геннадием Трухановым.

Как пишут местные СМИ, грузинский политик попытался прорваться в зал суда и ударил одесситку, которая оказалась на его пути. Пострадавшую госпитализировали с травмой руки. Врачи диагностировали у нее перелом.

К слову, судья оправдала мэра Одессы Труханова и сняла с него все обвинения, а также арест, наложенный на его имущество всех участников процесса. В должности губернатора Одесской области Михаил Саакашвили неоднократно обвинял одесского градоначальника в коррупции.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перепалки Саакашвили с депутатом Рады Олегом Ляшко в эфире украинского телеканала.

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