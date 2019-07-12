Похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах

Экс-балерина Анастасия Волочкова упорно готовится к обновленному спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка», который пройдет в Москве. Сутки напролет артистка проводит на репетициях. Рабочими моментами Волочкова делится с подписчиками в Instagram.

Недавно Волочкова опубликовала фото, на котором она запечатлена в домашней обстановке. На ней серая майка и белые обтягивающие лосины.

«Организационные моменты и физическая нагрузка перед премьерой очень выматывают… Но я держусь! Это же я! Похудела еще больше. Но! Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!», — написала артистка.

Instagram @xenia_sobchak