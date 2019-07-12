Похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах

, 18:59 Фото 1 650

Балерина поделилась новым фото с подписчиками в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Экс-балерина Анастасия Волочкова упорно готовится к обновленному спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка», который пройдет в Москве. Сутки напролет артистка проводит на репетициях. Рабочими моментами Волочкова делится с подписчиками в Instagram.

Недавно Волочкова опубликовала фото, на котором она запечатлена в домашней обстановке. На ней серая майка и белые обтягивающие лосины.

«Организационные моменты и физическая нагрузка перед премьерой очень выматывают… Но я держусь! Это же я! Похудела еще больше. Но! Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!», — написала артистка.

Instagram @xenia_sobchak

Анастасия Волочкова также призналась, что все вопросы по свету, звуку, декорациям, костюмам, артистам и даже по электрическим проводкам решает сама. Видимо, на фоне физических нагрузок и стресса балерина и сбросила вес.

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Так как комментарии к посту Волочкова отключила, то неизвестно как поклонники и злопыхатели отнеслись к новому снимку артистки. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой.

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