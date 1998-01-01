Астраханец, стрелявший в полицейских, содержал домашнюю нарколабораторию

Правоохранительные органы Астраханской области обнаружили у мужчины из села Бахтемир комнатную лаборатория для выращивания конопли, сообщает РИА Новости.

— При обыске в доме у мужчины, по предварительным данным, была обнаружена комнатная лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений. В настоящее время растения направлены на экспертизу, — сообщил представитель СК по Астраханской области.

Владелец нарколаборатории ранее вступил в перестрелку с полицейскими — в ответ на просьбу положить оружие он открыл огонь из ружья и был убит. От его действий пострадал один из сотрудников — из-за ранения в голову он впал в кому.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ранее Пятый канал сообщал, что в доме боевика в Дагестане обнаружена лаборатория для изготовления взрывных устройств.