Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави 2» помочиться на свою семью

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Возмущенные виноградари движутся к Тбилиси, чтобы пикетировать здание телеканала.

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Фото, видео : Wikipedia.org, Youtube @Georgian Broadcaster

Грузинские виноделы пришли в бешенство от высказываний гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамия, который хочет помочиться в отправляемое в Россию вино и минеральную воду.

Десятки виноградарей двинулись в пятницу, 12 июля, из восточной части страны в сторону Тбилиси, где они собираются пикетировать здание телекомпании. В ходе шествия группа мужчин перекрыла трассу Гомбори — Телави с требованием к Гаврамии извиниться за оскорбление грузинского вина.

«О вине в Грузии слагают стихи. Мы живем за счет виноделия. Как можно мочиться в вино? Пусть извинятся! Это так просто не закончится, нас сотни тысяч!», — приводит слова одного из виноделов «Взгляд».

Другой частный предприниматель сказал, что «Гварамия оскорбил всю Грузию, а „Рустави-2“ отравляет всю страну».

Еще один винодел предложил и вовсе лишить это СМИ лицензии, а ее руководителю «посоветовал помочиться на собственную семью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальном монологе Гварамии, который использовал нецензурные выражения и призвал поставлять товары не в Россию, а на Украину.

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