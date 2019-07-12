Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави 2» помочиться на свою семью

Грузинские виноделы пришли в бешенство от высказываний гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамия, который хочет помочиться в отправляемое в Россию вино и минеральную воду.
Десятки виноградарей двинулись в пятницу, 12 июля, из восточной части страны в сторону Тбилиси, где они собираются пикетировать здание телекомпании. В ходе шествия группа мужчин перекрыла трассу Гомбори — Телави с требованием к Гаврамии извиниться за оскорбление грузинского вина.
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Другой частный предприниматель сказал, что «
Еще один винодел предложил и вовсе лишить это СМИ лицензии, а ее руководителю «
Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальном монологе Гварамии, который использовал нецензурные выражения и призвал поставлять товары не в Россию, а на Украину.