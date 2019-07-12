Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави 2» помочиться на свою семью

Грузинские виноделы пришли в бешенство от высказываний гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамия, который хочет помочиться в отправляемое в Россию вино и минеральную воду.

Десятки виноградарей двинулись в пятницу, 12 июля, из восточной части страны в сторону Тбилиси, где они собираются пикетировать здание телекомпании. В ходе шествия группа мужчин перекрыла трассу Гомбори — Телави с требованием к Гаврамии извиниться за оскорбление грузинского вина.

« О вине в Грузии слагают стихи. Мы живем за счет виноделия. Как можно мочиться в вино? Пусть извинятся! Это так просто не закончится, нас сотни тысяч! », — приводит слова одного из виноделов «Взгляд».

Другой частный предприниматель сказал, что « Гварамия оскорбил всю Грузию, а „Рустави-2“ отравляет всю страну ».

Еще один винодел предложил и вовсе лишить это СМИ лицензии, а ее руководителю « посоветовал помочиться на собственную семью ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальном монологе Гварамии, который использовал нецензурные выражения и призвал поставлять товары не в Россию, а на Украину.