«Да я мочился во все это» — гендиректор «Рустави 2» о поставках вина в Россию

, 18:10 273

Николоз Гварамия призвал осуществлять поставки товаров не в РФ, а на Украину.

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Фото, видео : marshalpress.ge, ТАСС / Новодережкин Антон, /ZEUS

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в среду, 10 июля, в прямом эфире резко высказался о поставках вина и минеральной воды «Боржоми» в Россию. Он заявил, что «молчился на все это», и вопрос об экспорте продукции в РФ его не интересует.

«Да и черт с этими „Боржоми“ и с вином! Да я мочился во все это! Мне все равно!» — цитирует медиаменеджера ФАН.

Во время своего выступления Гварамия использовал нецензурные выражения и призвал поставлять товары не в Россию, а на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство «Рустави 2» не намерено увольнять журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в эфире программы.

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