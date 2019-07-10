Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в среду, 10 июля, в прямом эфире резко высказался о поставках вина и минеральной воды «Боржоми» в Россию. Он заявил, что «молчился на все это», и вопрос об экспорте продукции в РФ его не интересует.

« Да и черт с этими „Боржоми“ и с вином! Да я мочился во все это! Мне все равно !» — цитирует медиаменеджера ФАН.

Во время своего выступления Гварамия использовал нецензурные выражения и призвал поставлять товары не в Россию, а на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство «Рустави 2» не намерено увольнять журналиста Георгия Габунию, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в эфире программы.