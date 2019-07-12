Клюев рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Кикабидзе в России

Советский и российский актер Борис Клюев в интервью для MK.RU рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России. Несмотря на то, что актер еще в 2008 году после войны в Южной Осетии отказался выступать в РФ, он продолжает в этой стране зарабатывать и получает неплохие гонорары.

По словам Клюева, грузинский артист хочет сохранить в тайне свои приезды, поэтому подписывает контракты, в которых указано, что о его пребывании в России никто не должен знать.

Впрочем, российский актер не осуждает позицию Кикабидзе, хотя и считает, что его слава родилась именно в РФ.

« Я просто хочу сказать другое: что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии. Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом », — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вахтанг Кикабидзе поддержал решение Нино Катамадзе, которая отказалась выступать с концертами в России.