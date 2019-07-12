Клюев рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Кикабидзе в России

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Российский актер признался, что его коллега иногда приезжает в РФ, хотя и старается, чтобы об этом никто не знал.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Советский и российский актер Борис Клюев в интервью для MK.RU рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России. Несмотря на то, что актер еще в 2008 году после войны в Южной Осетии отказался выступать в РФ, он продолжает в этой стране зарабатывать и получает неплохие гонорары.

По словам Клюева, грузинский артист хочет сохранить в тайне свои приезды, поэтому подписывает контракты, в которых указано, что о его пребывании в России никто не должен знать.

Впрочем, российский актер не осуждает позицию Кикабидзе, хотя и считает, что его слава родилась именно в РФ.

«Я просто хочу сказать другое: что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии. Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  Вахтанг Кикабидзе поддержал решение Нино Катамадзе, которая отказалась выступать с концертами в России.

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