«Я бы погиб»: Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью

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Легендарный диктор признался, что точный диагноз ему поставила девушка с феноменом третьего глаза.

Фото : ТАСС/Ерешко Алексей

Легендарный диктор Владимир Березин в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о том, как боролся с опухолью в позвоночнике. Звезда экрана признался ведущему Борису Корчевникову, что точный диагноз ему поставила девушка Маргарита, у которой феномен третьего глаза, пишут Дни.ру.

«Узнал ее в тот самый момент, когда я помереть должен был», — сказал Владимир Березин.

По словам 62-летнего народного артиста РФ, когда врачи обнаружили новообразование в его позвоночнике, они долго не могли определиться — доброкачественная опухоль или злокачественная. По совету приятеля, Владимир Березин пошел на прием к девушке, обладавшей необычными способностями.

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«Он меня привел к ней. Я достал кипы документов после госпиталя, обследования. Она говорит: «Положите в коридоре, я сейчас посмотрю». Подошла ко мне, посмотрела внимательно на меня со спины, и говорит: «У Вас есть гемангиома. Давайте я Вам помогу. Приходите, я Вас полечу», — вспоминает Владимир Березин.

Диктор отметил, что Маргарита не экстрасенс, а человек, способный видеть, что у другого внутри. После того случая Владимир Березин называет девушку второй дочерью.

«Это человек, у которого феномен третьего глаза. Она просто видит, что у тебя внутри. Если бы не это, я бы погиб. Если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем», — заключил Владимир Березин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Вербицкая раскрыла секрет борьбы с целлюлитом.

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