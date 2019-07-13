«Я бы погиб»: Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью

Легендарный диктор Владимир Березин в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о том, как боролся с опухолью в позвоночнике. Звезда экрана признался ведущему Борису Корчевникову, что точный диагноз ему поставила девушка Маргарита, у которой феномен третьего глаза, пишут Дни.ру.
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По словам 62-летнего народного артиста РФ, когда врачи обнаружили новообразование в его позвоночнике, они долго не могли определиться — доброкачественная опухоль или злокачественная. По совету приятеля, Владимир Березин пошел на прием к девушке, обладавшей необычными способностями.
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Диктор отметил, что Маргарита не экстрасенс, а человек, способный видеть, что у другого внутри. После того случая Владимир Березин называет девушку второй дочерью.
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