В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал брать пример с российского лидера Владимира Путина.
По его словам, первое лицо Незалежной намерен проехать за рулем КАМАЗа по мосту через реку Днепр, который должен быть запущен в эксплуатацию после длительного ремонта.
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Юрий Гемпель добавил, что Владимир Зеленский может проехать и по Крымскому мосту, но только в качестве гостя.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина».