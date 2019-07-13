В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

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Президент Украины намерен проехать за рулем КАМАЗа по мосту через реку Днепр.

Фото : Пятый канал

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал брать пример с российского лидера Владимира Путина.

По его словам, первое лицо Незалежной намерен проехать за рулем КАМАЗа по мосту через реку Днепр, который должен быть запущен в эксплуатацию после длительного ремонта.

«Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КАМАЗа. Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском КАМАЗе, то это тоже вызывает уважение», — цитирует Юрия Гемпеля РИА Новости.

Юрий Гемпель добавил, что Владимир Зеленский может проехать и по Крымскому мосту, но только в качестве гостя.

«Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского, начав свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост», — добавил Юрий Гемпель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина».

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