Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»

, 13:48 16

По мнению членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», к теракту «сопричастен» и генпрокурор Незалежной Юрий Луценко.

Фото : Facebook @Поліція Києва

Тема:
Украинский кризис 55

«Вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомета названы президент Незалежной Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко. По мнению представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», они разжигали враждебность в отношении к некоторым украинским телеканалам, включая вышеназванный, сообщает пресс-служба фракции.

Представители партии выразили уверенность, что за ночным нападением стоят национал-радикалы, которые ощущали полную безнаказанность при бывшем лидере страны Петре Порошенко и чувствуют себя в безопасности при действующем президенте Владимире Зеленском.

Известно, что здание телеканала «112 Украина» обстреляли накануне премьеры фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», который уже спровоцировал неоднозначную реакцию генпрокуратуры и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина».

Тема:
Украинский кризис 55
13 июл
Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео
13 июл
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве — видео
12 июл
Писатель Инин благодаря телемосту увиделся с братом из Винницы
12 июл
США не захотели в «нормандский формат» по предложению Зеленского
11 июл
«Меч возмездия» по-украински: Порошенко вызван на допрос
11 июл
Зеленский предложил ужесточить люстрацию — видео
10 июл
Владимир Путин припомнил Бараку Обаме невыполненные договоренности по Украине
9 июл
Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежно
9 июл
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу
9 июл
Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

13:48
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»
13:40
Четыре человека пострадали при пожаре на военном аэродроме под Саратовом
13:30
Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов
13:13
Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео
12:59
«Имею право»: Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы — видео
12:52
Девять станций метро закрыли в Москве

Сейчас читают

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой
Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги