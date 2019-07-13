Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»

«Вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомета названы президент Незалежной Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко. По мнению представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», они разжигали враждебность в отношении к некоторым украинским телеканалам, включая вышеназванный, сообщает пресс-служба фракции.

Представители партии выразили уверенность, что за ночным нападением стоят национал-радикалы, которые ощущали полную безнаказанность при бывшем лидере страны Петре Порошенко и чувствуют себя в безопасности при действующем президенте Владимире Зеленском.

Известно, что здание телеканала «112 Украина» обстреляли накануне премьеры фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», который уже спровоцировал неоднозначную реакцию генпрокуратуры и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина».