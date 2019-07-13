КАМАЗ снес три автомобиля в Петербурге — момент смертельного ДТП попал на видео

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По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Серьезная авария на Митрофаньевском шоссе в Петербурге произошла в субботу, 13 июля. Момент страшного столкновения попал на видеорегистратор одного из очевидцев.

Из-за ДТП перекрыто движение в сторону Кубинской улицы. Как сообщают очевидцы, легковой автомобиль попал под колеса КАМАЗа. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что рядом с грузовым автомобилем находится еще несколько разбитых транспортных средств.

ВКонтакте @spb_today

По информации экстренных служб, сейчас на месте происшествия медики проводят осмотр пострадавшего в ДТП, который получил травмы средней степени тяжести, передает телеканал 78. Свидетели при этом утверждают, что в результате столкновения погибла молодая девушка. Официальной информации о числе жертв и пострадавших пока не поступало. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в поселке Песочное в курортной районе Петербурга в ночь на субботу, 13 июля, произошло смертельное ДТП.

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