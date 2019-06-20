Сын Игоря Талькова в третий раз «привлек внимание» ГИБДД, машину эвакуируют

Сын певца Игоря Талькова — его полный тезка — в третий раз привлек внимание сотрудников ГИБДД. По неподтвержденной информации, он находился под воздействием некоего наркотического вещества, но от медосвидетельствования он отказался.

Как стало известно 5-tv.ru, в машине Талькова находились двое детей. Его Mercedes в настоящее время эвакуируют.

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37-летний мужчина ранее был лишен права управления автомобилем по причине алкогольного опьянения. Однако в декабре 2018-го года он снова был уличен в вождении машины пьяным.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из зала суда, в ходе которого Тальков был лишен права вождения. Наследник знаменитого певца находился под подпиской о невыезде за нетрезвое вождение, позднее был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.