Видео из квартиры подозреваемого в убийстве стюардессы опубликовало МВД

Министерство внутренних дел РФ опубликовало кадры из квартиры мужчины, подозреваемого в убийстве стюардессы в номере отеля Vnukovo Village. 25-летний Никита Есин был задержан полицией через два дня после обнаружения тела девушки.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники полиции отправились по месту прописки молодого человека в Балашихе, однако там Есина не было.

«Также были отработаны еще несколько мест возможного пребывания подозреваемого и его связи», — рассказала Волк.

МВД РФ

Задержать Есина удалось у станции метро «Университет» — в распоряжении полицейских оказалась информация о том, что подозреваемый появится там в определенное время. МВД также опубликовало запись, на которой сам задержанный рассказывает о том, что между ним и убитой возникла ссора.

Молодые люди состояли в отношениях и в злополучный вечер, по словам мужчины, они обсуждали неверность девушки — по версии Есина, его возлюбленная во время романа с ним встречалась с другими мужчинами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что близкие погибшей стюардессы не были в курсе наличия у девушки возлюбленного.