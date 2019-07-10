Подробности загадочной смерти стюардессы в отеле Москвы после ночи с парнем

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Тело 23-летней девушки обнаружили в ванной в гостинице в среду, 10 июля.

Фото : www.globallookpress.com /David Oxberry

Следственный комитет расследует дело о загадочной гибели девушки в отеле Vnukovo Village в «Новой Москве». Тело 23-летней постоялицы с признаками насильственной смерти нашли в ванной гостиницы в среду, 10 июля. На шее погибшей были обнаружены следы удушья. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, ведутся допросы сотрудников отеля, изучаются камеры видеонаблюдения.

Как сообщает KP.RU, девушка работала стюардессой. Она приехала в Москву из Набережных Челнов в надежде построить карьеру мечты, однако ее жизнь трагически оборвалась. По предварительным данным, бортпроводница заселилась в гостиничный номер с парнем. Они вместе провели ночь, а на утро молодой человек продлил номер и сам скрылся.

Что интересно, сестра погибшей не была осведомлена о ее романтических отношениях. Узнав, что девушка заселилась в отель не одна, она была крайне удивлена, поскольку никогда не слышала от своей родственницы рассказов о возлюбленном.

«У нее не было никакого парня. Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано. Хотя, по фото в соцсетях я понимала, что у нее есть поклонники. Но ничего серьезного не было. Я бы знала: сестра ведь самый близкий человек», — цитирует издание сестру погибшей.

По факту инцидента на территории «Новой Москвы» возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что история о падении двух петербуржцев во время секса из окна высотки на проспекте Солидарности в Петербурге не подтвердилась

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