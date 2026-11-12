Новая ловушка мошенников: аферисты нацелились на школьников

Код от электронного дневника стал новой уловкой мошенников для обмана школьников

Школьники становятся жертвами мошенников, которые используют электронные дневники для обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений и под предлогом оформления доступа к школьному сервису выманивают коды из СМС. По такой схеме в Краснодаре аферисты обманули 15-летнюю девочку, которая отдала им три миллиона рублей. Об этом сообщил начальник УБК краевого главка полиции Сергей Решетняков в Telegram-канале.

Сначала подростку написали неизвестные, представившиеся сотрудниками школы. Они убедили девочку сообщить код из СМС, якобы необходимый для оформления электронного дневника.

После этого с ней связался другой злоумышленник, назвавшийся следователем ФСБ. Он заявил, что отец школьницы подозревается в финансировании террористических организаций. Чтобы спасти родителя, девочке предложили передать все семейные сбережения для так называемого декларирования.

Поверив мошенникам, подросток достала наличные из шкафа и сломанного сейфа. Затем она сфотографировала деньги и отправила снимок собеседнику.

По указанию аферистов школьница отправилась на улицу Тепличную, где встретилась с курьером и передала ему три миллиона рублей.

«Мошенники заверили, что процесс декларирования займет лишь час, а после заявили, что нужны еще наличные. Лишь тогда девушка рассказала обо всем родителям», — сообщил Сергей Решетняков.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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