Новая ловушка мошенников: аферисты нацелились на школьников
Желание спасти отца обернулось для ученицы потерей семейных накоплений.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/ 23 МВД/ mvd_23; 5-tv.ru
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Код от электронного дневника стал новой уловкой мошенников для обмана школьников
Школьники становятся жертвами мошенников, которые используют электронные дневники для обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений и под предлогом оформления доступа к школьному сервису выманивают коды из СМС. По такой схеме в Краснодаре аферисты обманули 15-летнюю девочку, которая отдала им три миллиона рублей. Об этом сообщил начальник УБК краевого главка полиции Сергей Решетняков в Telegram-канале.
Сначала подростку написали неизвестные, представившиеся сотрудниками школы. Они убедили девочку сообщить код из СМС, якобы необходимый для оформления электронного дневника.
После этого с ней связался другой злоумышленник, назвавшийся следователем ФСБ. Он заявил, что отец школьницы подозревается в финансировании террористических организаций. Чтобы спасти родителя, девочке предложили передать все семейные сбережения для так называемого декларирования.
Поверив мошенникам, подросток достала наличные из шкафа и сломанного сейфа. Затем она сфотографировала деньги и отправила снимок собеседнику.
По указанию аферистов школьница отправилась на улицу Тепличную, где встретилась с курьером и передала ему три миллиона рублей.
«Мошенники заверили, что процесс декларирования займет лишь час, а после заявили, что нужны еще наличные. Лишь тогда девушка рассказала обо всем родителям», — сообщил Сергей Решетняков.
Мать пострадавшей обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
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