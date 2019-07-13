Дарья Пынзарь похвасталась перед подписчиками новой прической. Фото и видео в новом образе звезда «Дома-2» опубликовала на своей странице в Instagram.

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В роликах в сторис и на фото в основной ленте Пынзарь позирует со светлыми волосами до плеч. Акцент в новой прическе сделан на цветные пряди — Дарья нарастила несколько локонов розового цвета.

«Вам идет такой цвет!»

«Я Дашу не узнала, очень идет!»

«Даша стала похожа на американскую суперзвезду», — восхищены фолловеры сменой стиля Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике.