«Даже жаль этого алкаша»: Порошенко снова насмешил украинцев

Очередной предвыборный митинг экс-президента Украины и лидера движения «Европейская солидарность» Петра Порошенко прошел нелепо, пишет ФАН. На этот раз он выступал в Житомире и со сцены призвал жителей скандировать его фамилию по слогам: «По-ро-шен-ко».

Но казалось бы уставшие от клоунады «шоколадного короля» жители Незалежной в комментариях в соцсетях вновь продемонстрировали отменное чувство юмора.

Дети всего постсоветского пространства обожают фильм «Буратино» и знают его практически наизусть. Странный речитатив бывшего лидера страны как раз и напомнил самую знаменитую песню из киноленты, а интернет-умельцы даже смонтировали ролик.

YouTube @pistonczyk

Многие комментарии содержат нецензурную лексику в адрес Порошенко, украинцы просто возмущены его нелепой выходкой.

«Даже как-то жаль этого алкаша», — «посочувствовал» один из пользователей.

«Петя чудит на всю страну и ему пофиг, хотя может он и не трезвеет вовсе», — предположил другой.

«Срамота какая! Это чучело правило страной?» — вопрошает третий.

«Неужели он еще не понял, что осталась неделя на то, чтобы собрать чемоданы и бежать куда подальше? Самоубийца», — намекнул ему «доброжелатель», имея в виду выборы в Верховную раду 21 июля.

Несколькими днями ранее Порошенко выступал в Хмельницкой области, а после криков в свой адрес «Позор!», ответил: «По морде получите!».