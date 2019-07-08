Экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Европейская солидарность» пригрозил жителям города Хмельницкий, которые встретили его криками «Позор!» в ходе предвыборного турне по стране.

Многоголосое «Ганьба!» сопровождало политика всю прогулку по городским улицам. Когда бывший глава государства взял слово на площади, прозвучали угрозы.

«Легко говорить: „Позор! Позор!“ В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — продекларировал лидер «Европейской солидарности».

Между тем, жители Хмельницкого не ограничивались свистом и криками. Один мужчина порекомендовал Порошенко «убираться восвояси», пока дело не дошло до драки. Свите экс-президента даже пришлось ускорить шаг, чтобы не попасть под руку разгоряченной толпе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Порошенко перешел на русский мат в пьяном угаре.