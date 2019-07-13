Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый снимок и поделилась с подписчиками секретами стройности. По словам актрисы, ее бесят комментарии, в которых утверждают — звезда худая из-за генетики. Артистка заявляет, что поддержание фигуры дается ей очень сложно.
Кристина Асмус утверждает, что однажды она поправилась и приобрела себе брюки. Уже через пару недель из-за голодовок артистке пришлось ушивать их на 11 сантиметров.
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Знаменитость ни в коем случае не советует подписчикам прибегать к подобным голодовкам. По словам Кристины Асмус, жесткие диеты могут серьезно подорвать здоровье.
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