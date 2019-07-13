Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый снимок и поделилась с подписчиками секретами стройности. По словам актрисы, ее бесят комментарии, в которых утверждают — звезда худая из-за генетики. Артистка заявляет, что поддержание фигуры дается ей очень сложно.

«Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то, скорее всего, это просто реквизит. Как бы вам не было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду», — делится проблемами с набором веса актриса.

Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус утверждает, что однажды она поправилась и приобрела себе брюки. Уже через пару недель из-за голодовок артистке пришлось ушивать их на 11 сантиметров.

«Я люблю и принимаю себя только очень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Перед съемками или спектаклями я не ем несколько дней. Вообще не ем. Чашка кофе и одно яблоко в день. Так и неделю могу. И две. При чем абсолютно легко», — поделилась Асмус.

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Знаменитость ни в коем случае не советует подписчикам прибегать к подобным голодовкам. По словам Кристины Асмус, жесткие диеты могут серьезно подорвать здоровье.

« Состояния у меня два — либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Если среди вас есть диетологи или психологи, пишите », — попросила напоследок актриса.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как ей занесли заразу на съемках.